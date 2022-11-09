Массовые увольнения в Meta

Компания Meta лишится 13% своих сотрудников, что эквивалентно более чем 11 тысячам человек. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо генерального директора компании Марка Цукерберга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня я представляю вам одно из самых сложных решений в истории Meta. Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 000 наших талантливых сотрудников. Мы также предпримем ряд дополнительных шагов, чтобы стать более компактной и эффективной компанией, сокращая расходы и продлевая мораторий на прием на работу", - заявил Цукерберг.

Одной из причин массовых увольнений стало резкое падение доходов Meta, которое, по данным CNCB, "напугало инвесторов". Глава компании взял ответственность за плохие показатели на себя.

"Я ответственен за те решения, которые привели нас к это точке. Я знаю, что это для многих тяжело, и мне очень жаль тех, кого это затронуло", - заявил гендиректор.

Те сотрудники, которые попали под сокращение, получат шестнадцать недель оплачиваемого отпуска плюс по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Медицинская страховка для них будет действительна еще полгода.

По состоянию на конец сентября 2022 года в Meta работало 87 тыс. человек.