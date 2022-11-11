В Китае создали прототип реактивного скейтборда

В Пекинском институте энергетического машиностроения создали прототип воздушного скейтборда SF-FB-30, главной особенностью которого является использование четырех компактных реактивных двигателей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что персональный транспорт способен поднять в воздух человека или любой другой груз весом около 100 кг. При этом SF-FB-30 может развить скорость до 150 км/ч. Максимальных "запас хода" равен 10 минутам. Утверждается, что за это время устройство способно преодолеть расстояние до 3 км со средней скоростью 60 км/ч.

Примечательно, что аппарат при этом обладает автономной системой управления. То есть, по сути, SF-FB-30 является воздушным дроном с реактивными двигателями.

По данным специалистов Пекинского института энергетического машиностроения, испытания транспортного средства с участием человека запланированы на 2023 год. Потенциально SF-FB-30 может использоваться как в гражданских, так и в военных и поисково-спасательных целях. В последних двух случаях на руку будет играть то, что в сравнении с дронами, оборудованными электродвигателями, SF-FB-30 относительно быстро заправляется.