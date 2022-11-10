В iOS 16.2 обнаружили «режим для бабушки»

В бета-версии iOS 16.2 появится режим iPhone "для бабушки" - он значительно увеличивает размер интерфейса, включая иконки приложений. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о режиме "настраиваемых специальных возможностей" [англ. Custom Accessibility Mode]. Он предназначен для тех пользователей, кто считает существующий интерфейс iPhone и iPad слишком сложным или неудобным. Владелец смартфона сможет настраивать его "под себя", например, ограничивать доступ к ряду контактов. При этом при активации режима интерфейс iPhone упрощается, а иконки приложений резко увеличиваются в размерах.

Сообщается, что пока этот режим остается скрытым для большинства пользователей и не включается. Вероятно, он станет доступен вместе с глобальным релизом iOS 16.2 для всех владельцев iPhone.