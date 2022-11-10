Xiaomi выпустила бюджетную стиральную машину с «умными» функциями

Компания Xiaomi представила новое "умное" устройство для дома - стиральную машину Mijia Pulsator, главной особенностью которой является низкая цена. Об этом сообщает китайское издание IT-Home, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Mijia Pulsator имеет формат вертикальной загрузки. В машине предусмотрены интеллектуальные системы определения веса и объема воды, а также 10 режимов стирки. За вращение барабана отвечает некий "пульсирующий" двигатель с пятью лопастями, который, по заявлению производителя, обеспечивает эффективную, но при этом деликатную стирку одежды.

Mijia Pulsator обладает максимальной загрузкой до 10 кг. В модели предусмотрена защита от детей и возможность подключения к смартфону через приложение Mi Home.

Стиральная машина Xiaomi уже поступила в продажу в Китае. В первые дни после релиза Mijia Pulsator будет продаваться по сниженной цене 799 юаней. Позже цена поднимется до 1099 юаней.