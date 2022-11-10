Leica представила смартфон с необычным дизайном камеры

Известный производитель фотоаппаратов Leica совместно с компанией Sharp представили в Японии новый смартфон Leitz Phone 2 с необычным дизайном камеры. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Базой для Leitz Phone 2 послужил смартфон Aquos R7 от Sharp. Новая модель имеет значительные отличия в дизайне, которые выражаются в оформлении тыльной стороны. В отличие от Aquos R7, в Leitz Phone 2 используется белая керамическая крышка с красным логотипом Leica по центру. Модуль камеры при этом имеет более массивную фурнитуру, которая, к слову, прикрывается специальной алюминиевой крышкой, входящей в комплект. Похожая защита используется в объективах для фотокамер.

Другим отличием Leitz Phone 2 от Aquos R7 является интерфейс Android 12. Он оформлен таким образом, чтобы напоминать меню фотоаппаратов Leica. Кроме того, предусмотрен специальный виджет LFI, который выводит на экран снимки, сделанные фотографами на оборудование Leica.

Внутри же устройства не отличаются. То есть Leitz Phone 2, как Aquos R7, получил процессор Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, а также слот для карт MicroSD объемом до 1 ТБ. Экран - 6,6-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2730 на 1260 пикселей и частотой обновления до 240 Гц.

В набор камер входят основной датчик на 47,2 МП с 1-дюймовым сенсором, а также 1,9-мегапискельный датчик глубины и 12,6-мегапиксельная "фронталка". Все камеры получили уникальный программный интерфейс в стиле Leica.

Leitz Phone 2 поступит в продажу 18 ноября и будет доступен только в Японии. Там за модель просят 225 360 иен.