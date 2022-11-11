Apple ограничила работу популярной функции iPhone

Китайские власти заставили компанию Apple изменить работу AirDrop, после того как протестующие граждане стали массово использовать функцию для рассылки оппозиционных материалов. Как передает Day.Az об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что с выпуском iOS 16.1.1 у владельцев iPhone в КНР исчезла возможность перманентного использования AirDrop в режиме "Получать файлы от всех пользователей". Теперь этот режим включается только на 10 минут. По истечении времени AirDrop автоматически переходит в режим "Получать файлы только от контактов".

В Bloomberg обратили внимание на то, что Apple ввела изменение после того, как выступающие против политики Си Цзиньпина граждане Китая начали использовать AirDrop для распространения агитационных материалов. В частности, китайские оппозиционеры передавали через AirDrop плакаты с антиправительственными лозунгами и карикатурными портретами генсека коммунистической партии Китая.

Примечательно, что в комментарии журналистам Apple не объяснила, почему она ввела ограничение AirDrop именно в Китае. Однако IT-корпорация сообщила, что в 2023 году намерена изменить работу популярной функции во всем мире. В Apple объясняют свое намерение желанием сократить количество нежелательного контента, которые пользователи iPhone получают через AirDrop.