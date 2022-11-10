Xiaomi избавят от главного недостатка

Смартфоны Xiaomi избавят от недостатка, которые недолюбливали очень многие пользователи гаджетов вендора - компания наконец-то отключит рекламу в своих мобильных устройствах. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает китайский портал MyDrivers.

Отмечается, что теперь объявления можно будет отключить с помощью обновления официальной версии операционной системы MIUI. По данным источников, в MIUI 14 рекламы не будет совсем.

Также указано, что в MIUI 14 появится и много новых функций, обновятся фирменные приложения погоды, календаря и часов, повысится плавность и стабильность работы.

В Xiaomi прислушались и к другому пожеланию пользователей - у смартфонов китайского вендора уменьшится количество предустановленных приложений.

По неофициальной информации, первыми смартфонами c предустановленной MIUI 14 станут Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Их выход ожидается в конце ноября в КНР.