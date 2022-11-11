Найдена опасная уязвимость в популярных ноутбуках

Специалисты в области информационной безопасности компании ESET нашли серьезную ошибку в драйверах 25 популярных моделей ноутбуков Lenovo работающих на ОС Windows 11 и Windows 10. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Neowin. Уязвимость приводит к легкому взлому устройств компании.

Отмечается, что уязвимость позволяет хакерам отключать процесс безопасной загрузки UEFI, а затем запускать вирусы или другие опасные приложения, а также загружать внутрь ноутбука специальные программы, дающие постоянный доступ к файлам, незаметно для пользователя.

По данным исследователей, брешь позволяет хакерам оставаться в системе, даже после нескольких переустановок операционной системы. В ESET уточнили, что имеется три опасных уязвимости - CVE-2022-3430, CVE-2022-3431 и CVE-2022-3432.

"Возможность менять параметры прошивки из ОС - это весьма редкое явление", - отметил один из исследователей компании. В Lenovo не стали комментировать уязвимости, лишь сообщив, что выпустили обновления для исправления двух из трех брешей. В компании уточнили, что третья уязвимость выявлена только на ноутбуке, который уже не поддерживается фирмой.