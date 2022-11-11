Apple представит гарнитуру смешанной реальности

Массовое производство первой гарнитуры смешанной реальности от компании Apple может начаться уже в марте 2023 года, а официальная презентация разработки может состояться спустя месяц после этого. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что эксклюзивным партнером Apple по сборке XR-гарнитуры станет компания Pegatron. При этом первая партия устройств выйдет очень ограниченным тиражом по высокой цене - Apple будет целиться именно в "коммерческих" покупателей, а не частных лиц. По подсчетам аналитиков, в этой партии будет всего 700-800 тыс. устройств.

Компания Apple работает над созданием гарнитур виртуальной, дополненной и смешанной реальности на протяжении нескольких лет, но ряд проблем с разработкой существенно замедлили весь процесс. Несмотря на то, что ранние слухи указывали на первый анонс устройства уже к концу текущего года, аналитик Мин-Чи Куо считает, что раньше 2023 года ждать презентации не приходится.