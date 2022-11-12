В сеть утекли первые скриншоты из игры The Sims 5

В сеть утекли первые кадры тестовой версии игры The Sims 5. Скриншоты были опубликованы пользователем MeowDayThe13th на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по качеству изображений, они были сделаны путем фотографирования экрана. На кадрах можно увидеть несколько квартир с готовым интерьером, а также меню покупок мебели. Кроме того, на двух скриншотах можно заметить город - он стоит на берегу какого-то водоема, а по улицам ездят машины. Симы, то есть персонажи игры, которыми может управлять пользователь, на изображениях отсутствуют.

Пока что игра The Sims 5 проходит под кодовым идентификатором Project Rene и не имеет официального названия. Создатели проекта назвали новую часть "The Sims следующего поколения", пообещав больше настроек игрового процесса. Производство Project Rene находится на очень ранней стадии, поэтому в студии не стали уточнять точную дату выхода, лишь указав на то, что релиз произойдет "через несколько лет".