Китай запустил на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-5»

В Китае состоялся успешный запуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-5". Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает CCTV, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ракета-носитель с грузовиком стартовала с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, в 10:03 по пекинскому времени (в 06:03 по бакинскому).

Позже стало известно, что корабль благополучно вышел на орбиту и теперь продолжит работу в автономном режиме вплоть до момента стыковки с базовым модулем станции "Тяньхэ".

Беспилотные корабли "Тяньчжоу" используются для доставки оборудования, топлива, припасов и предметов первой необходимости на космическую станцию.

Отмечается, что это уже четвертая миссия по отправке ценных грузов к Национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун". Действующий экипаж прибыл на КС в июне 2022 года. В команду вошли: командир корабля Чэнь Дун, Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики КНР, а также Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.