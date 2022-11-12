Microsoft подтвердила замедление компьютеров на Windows 11

Пользователи, установившие обновление 22H2 на операционную систему Windows 11 активно жаловались на падение производительности их компьютеров в играх. Как сообщает Bleeping Computer, Microsoft официально признала наличие проблемы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Производитель видеокарт Nvidia выпустил срочную бета-версию драйвера, призванного устранить проблему. Однако представители Microsoft уточнили, что проблема замедления работы ПК затрагивает куда более широкий спектр оборудования.

"Некоторые игры и приложения могут иметь более низкую, чем ожидалось, производительность или "дергаться" картинка в версии 22H2 ОС Windows 11", - говорится в заявлении корпорации.

В Microsoft добавили, что из-за ошибки в обновлении "игры и приложения непреднамеренно включают функции отладки производительности GPU, не предназначенные для использования владельцами компьютеров".