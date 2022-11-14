Эксперт рассказал о том, как много знает WhatsApp о пользователях

Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил агентству "Прайм", что мессенджер WhatsApp собирает немало данных о пользователях, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт указал, что у приложения есть доступ к номеру, модели телефона, имени и фото профиля пользователя. Кроме того, мессенджеру доступны контакты из телефонной книги владельца смартфона.

Также мессенджер, по словам Магомедова, имеет доступ к камере, галерее и микрофону. Помимо прочего, WhatsApp автоматически собирает различную информацию: время регистрации, настройки, частота работы с приложением. Кроме того, как указал специалист, мессенджер обладает доступом к данным об используемых функциях: сообщения, звонки и т.п.

Магомедов добавил, что приложение собирает внушительный объем информации, и посоветовал к взаимодействию с ним относиться осторожно.