В WhatsApp для Android появилась новая функция

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.24.18 появился новый режим, который позволяет использовать одну учетную запись сразу на нескольких устройствах под управлением ОС от Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новая функция получила название "Привязать устройство". Найти ее можно в настройках мессенджера. После активации на экране гаджета появляется QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона или планшета, что позволит автоматически войти в аккаунт.

Согласно информации, в новом режиме к одной учетной записи одновременно можно подключить до четырех смартфонов или планшетов. При этом на всех устройствах автоматически синхронизируются новые сообщения и уже имеющиеся истории переписок.

Бета-версию 2.22.24.18 можно скачать из Google Play. Правда, на данный момент она доступна не во всех странах. Когда опция появится в публичной версии WhatsApp, не сообщается.