Новый смартфон Honor 80 получит вырез «как у iPhone 14 Pro»

Компания Honor опубликовала официальный тизер новой линейки смартфонов Honor 80, раскрывающий дизайн новинок. Об этом сообщает портал TechArena24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что смартфонов в линейке будет три - Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro. Задняя панель гаджетов практически не отличается от серии Honor 70 - изменилась только текстура спинки, напоминающая волны, а также блок камер, который теперь вписан в "восьмерку". Изменения затронули переднюю панель смартфонов - теперь на ней есть вырез в стиле моделей Apple iPhone 14 Pro. Также стоит отметить скругленные края экрана.

Официальный анонс линейки Honor 80 запланирован на 23 ноября 2022 года. Тогда же состоится релиз складного смартфона бренда Honor Magic Vs. Как и предшествующая модель в аналогичном форм-факторе, Magic Vs будет открываться и закрываться экраном внутрь. При этом новинка получит корпус значительно тоньше, чем у оригинального Magic V.