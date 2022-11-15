Создан шлем виртуальной реальности для мышей

Американские ученые из Schaffer-Nishimura Lab создали VR-шлем для мышей на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi. Об этом сообщает портал Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гарнитура виртуальной реальности достаточно маленькая, чтобы разместиться у мыши на голове. Она оснащена двумя экранами и линзами Френеля. С ее помощью грызун способен "погрузиться" в VR-мир, созданный на базе игрового движка Godot. В реальности мышь бежит по особой беговой дорожке, созданной из пенопластового шарика, а в виртуальном мире занимается его исследованием и преодолением различных препятствий.

При помощи подобного VR-шлема ученые намерены изучать поведение мышей, моделируя разные карты с уникальными особенностями и вызовами.