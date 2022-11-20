Илон Маск планирует отменить бесплатное питание в офисах Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск хочет заставить сотрудников платить за обеды, которые раньше были бесплатными. Об этом в своем материале, посвященном недавней покупке миллиардера, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он уволил три четверти всех сотрудников. Теперь он хочет уморить голодом оставшихся. Он просто фэйл во плоти", - так прокомментировал публикацию NYT один из пользователей Twitter. В ответ на это Маск заявил, что цена одного обеда для сотрудника за последний год превысила $400, а затраты на питание в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско составили около $13 млн.

"Что особенно странно, учитывая, что никто в офис не ходил", - заявил миллиардер, имея в виду удаленный режим работы в компании.

В начале ноября в письме сотрудникам Twitter Маск отменил "удаленку", сообщив о том, что отныне все должны посещать офис и находиться в нем как минимум сорок часов в неделю. Исключения из этого правила должны быть одобрены лично Маском.