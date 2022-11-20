Представлены очки, превращающие дисплей смартфона в 120-дюймовый экран

Компания Huawei представила на выставке 2022 World VR Conference в Китае умные очки для смартфонов Vision Glass. Как сообщает китайский портал MyDrivers, это устройство-компаньон, которое помогает "усовершенствовать дисплей" смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Визуально Vision Glass выглядят как обычные солнцезащитные очки, в них нет ни памяти, ни собственного процессора. Для работы устройства обязательна привязка к смартфону - мобильное устройство подключается к очкам по кабелю, таким образом изображение передается на очки.

В очках имеются только громкоговорители и экраны. В Vision Glass встроены два OLED-дисплея с разрешением FullHD (1920 на 1080 пикселей). Благодаря им формируется виртуальный экран с диагональю 120 дюймов.

Пока известно, что очки-экраны можно предзаказать в Китае с 15 ноября этого года, а продажи стартуют в декабре. Стоимость гаджета не названа. По версии журналистов, из-за более слабых технических характеристик, Vision Glass будут намного доступнее традиционных VR-очков.