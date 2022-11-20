Инженеры придумали «стоп-кран» для предотвращения возгорания аккумуляторов

Ученые разработали материал, который сможет предотвратить возгорание аккумуляторов. Статья об этом опубликована в Nano Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внутри подавляющего большинства современных электробатарей находится жидкий электролит, разделяющий катод и анод. Батареи нагреваются в процессе работы, и при перегреве в ней возникают короткие замыкания и начинает испаряться электролит, что в итоге может стать причиной взрыва и пожара. Перегрева батареи стараются не допустить с помощью компьютерного управления энергопотреблением, но в некоторых случаях этого оказывается недостаточно.

Поэтому ученые из Китайского народного университета решили сделать материал, который бы пассивно предотвращал перегрев батареи. В его основе лежит полимер с памятью формы, чувствительный к температуре, и тонкий слой медного покрытия, играющего роль проводника. Эту проводящую конструкцию можно встроить в электрическую цепь ячейки батареи, и тогда при ее перегреве до 91 градуса полимер изменит форму и разорвет проводящий медный слой. В результате между катодом и анодом перестает течь ток, и дальнейший разогрев аккумуляторной ячейки прекратится.

Это необратимо повредит аккумулятор, но авторы разработки видят ее лишь в роли "стоп-крана" или аварийного противопожарного предохранителя.