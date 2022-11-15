В соцсетях процветает новый способ угона аккаунтов

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый способ мошенничества, который позволяет украсть у пользователя его учётную запись.

Как передает Day.Az, об этом рассказала контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова изданию Известия. Злоумышленники используют оскорбительные комментарии под фотографиями. Этим они привлекают внимание пользователя.

Когда тот переходит в профиль комментатора, то оказывается, что профиль закрыт, но доступна ссылка на аккаунт в другой социальной сети. Ссылка приводит пользователя на страницу авторизации. Введя там свои учётные данные, пользователь передаёт их злоумышленникам.

Такая схема с задействованием оскорблений используется для "кражи" аккаунтов не только в социальных сетях, но и в популярном мессенджере Telegram.