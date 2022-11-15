Google выплатит компенсацию за отслеживание геолокации пользователей

Американская Google согласилась выплатить почти $392 млн, чтобы урегулировать иск от группы американских штатов о незаконном использовании геолокаций пользователей сервисов компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на агентство Associated Press.

"Урегулирование иска на $391,5 млн является исторической победой для клиентов в эпоху растущей зависимости от технологий", - отметил генпрокурор штата Коннектикут Уильям Тонг.

По его словам, Google собирает данные о местоположении пользователей, хотя подобная информация является одним из наиболее конфиденциальных и ценных видов персональных данных.

"Существует множество причин, по которым клиент имеет полное право отказаться от отслеживания собственного местоположения сервисами компании", - добавил генпрокурор.

40 американских штатов подали в суд на Google. Они обвинили компанию в незаконном отслеживании геолокации пользователей. Истцы посчитали эти действия нарушением конфиденциальности клиентов.

В 2018 году AP сообщало, что проблема с отслеживанием местоположения затронула 2 млрд устройств, работающих на мобильной операционной системе Android, а также сотен млн пользователей iPhone, которые пользуются сервисами Google.