https://news.day.az/hitech/1511411.html В работе сервисов Google произошел сбой
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в США и Канаде. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Проблемы зафиксированы в работе поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, облачного хранилища Google Drive и сервиса видеоконференций Google Meet.
Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США и Канады, незначительное число жалоб также зафиксировано в Бразилии.
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