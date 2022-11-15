Amazon захотела сократить десять тысяч сотрудников

Американская компания Amazon планирует уволить 10 тыс. человек на следующей неделе. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сокращения коснутся в первую очередь технического отдела, занимающегося разработкой собственных устройств Amazon, отделов кадров и продаж. Всего будет уволено около 3% всех сотрудников Amazon. В самой компании официально информацию о сокращениях не комментируют.

За последние два года количество сотрудников Amazon увеличилось почти в два раза, однако, несмотря на это, рост доходов компании замедлился. The New York Times также связывает предстоящие увольнения с растущим ощущением рецессии в США. За последние недели о масштабных увольнениях заявили также Twitter и Meta.