Google выплатит многомиллионную компенсацию

Американская транснациональная корпорация Google выплатит около 400 миллионов долларов в рамках урегулирования иска, связанного с обвинениями в отслеживании геолокаций. Об этом сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее 40 американских штатов обвинили компанию в отслеживании местоположения и нарушении конфиденциальности пользователей. Расследование было инициировано после того, как AP выпустило статью, что Google продолжает мониторинг данных геолокаций даже после того, как пользователи отключают данную функцию. В общей сложности, писало агентство, это затронуло два миллиарда устройств.

Теперь корпорации предстоит выплатить 391,5 миллион долларов. Генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг (William Tong) назвал это соглашение исторической победой потребителей и крупнейшим в истории США межгосударственным соглашением по вопросу конфиденциальности. Он также отметил, что существует множество причин, по которым люди отказываются от функции "история местоположения".

Дело против компании Google завели в 2020 году по инициативе генеральной прокуратуры штата Аризона. Похожий иск подавала компания Boies Schiller Flexner.