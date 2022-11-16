https://news.day.az/hitech/1511422.html Twitter попрощалась с этой функцией
Twitter попрощалась с этой функцией
В социальной сети Twitter не будет отображаться информация о том, с какого устройства была выложена публикация, передает Day.Az.
О нововведении сообщил новый владелец компании, американский предприниматель Илон Маск.
"Мы наконец-то перестанем добавлять информацию о том, с какого устройства был написан твит (пустая трата места на экране и вычислений)", - заявил он.
Маск также извинился за медленную работу социальной сети во множестве стран. По его словам, обновление приложения для пользователей из Индии может занимать до 20 секунд, тем временем в США - не более двух. В скором времени эта проблема будет решена, говорится в сообщении.
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