«Роскосмос» запустит девять спутников для наблюдения за поверхностью Земли

Госкорпорация "Роскосмос" планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников дистанционного зондирования Земли, которые предназначены для наблюдения за земной поверхностью. Об этом сообщил замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы планируем в следующем году осуществить порядка девяти пусков космических аппаратов", - сказал он на международной конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Институте космических исследований Российской академии наук. "Это нарастающий итог того, что мы не смогли сделать в прошлом и текущем году из-за сложившейся ситуации в геополитической обстановке", - отметил Заичко.

По его словам, в следующем году будут запущены аппарат "Кондор-ФКА" 1, локатор "Обзор-Р" 1, "Ресурс-П" 4, два аппарата "Метеор-М" 2.3-2.4, два спутника "Ионосфера" 1-2, аппарат "Электро-Л" 4 и спутник "Арктика-М" 2.

В 2024 году планируется запуск аппарата "Ресурс-ПМ" 1, двух спутников "Ионосфера" 3-4 и "Кондор-ФКА" 2, а в 2025 году на орбиту могут вывести "Ресурс-ПМ" 2.