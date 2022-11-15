Раскрыт дизайн складного смартфона Google Pixel Fold

Видеоблогер и инсайдер Джон Проссер в новом видео показал возможный дизайн складного смартфона Google Pixel Fold, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что смартфон будет представлен в двух цветах - в белом и черном, которые Google называет Chalk и Obsidian соответственно. Характеристики Google Pixel Fold не раскрываются.

Судя по снимкам, Pixel Fold получит схожую с Samsung Galaxy Fold и другими складными смартфонами конструкцию с внешним экраном и большим внутренним дисплеем. На задней панели устройства разместятся три камеры. Фронтальных камер в смартфоне будет две - их установят в вырезе на внешнем экране и в рамке на внутреннем дисплее.

Согласно данным Проссера, презентация новинки состоится на ежегодной конференции разработчиков Google I/O в мае 2023 года. Стоимость первого складного смартфона Google составит $1,8 тыс.