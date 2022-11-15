В магазине приложений Google Play изменили поиск

Компания Google начала тестировать показ рекламы в магазине приложений Google Play в разделе поиска. Об этом сообщает 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что теперь нажатие на панель поиска вызывает клавиатуру и показывает три приложения вместо истории поиска. По словам журналистов, пока показываются игры, такие как Summoners War: Chronicles, Call of Duty Mobile Season 10 и Fishdom Solitaire.

История поиска появляется только после того, как пользователь вводит первую букву в строку. В этом случае сначала появятся прошлые запросы, а затем предложения с приложениями по поиску.

По данным 9to5Google, последнее обновление мобильной ОС в ноябре включает в себя пункт о Google Play. Он сформулирован как "Новые форматы для результатов поиска" и "Новые функции, которые помогут вам найти приложения и игры, которые вам нравятся". По версии портала, именно эти изменения и являются включением рекламных функций в магазине приложений.