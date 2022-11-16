Маск отложил перезапуск подписки Twitter Blue

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем социальной сети Twitter, заявил, что перезапуск премиальной подписки Twitter Blue назначен на 29 ноября. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он написал в своем микроблоге.

"Перезапуск Blue Verified переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились в надежности [подписки]", - отметил он.

Предприниматель подчеркнул, что в новой версии "изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации" до тех пор, пока соцсеть не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения.

Twitter Blue - это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.