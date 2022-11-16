Стало известно о смене главного чипа для смартфонов на Android

Компания Qualcomm официально показала свой новейший мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Как сообщает портал Videocardz, чип станет основой флагманских смартфонов на мобильной ОС Android от таких производителей, как Honor, OPPO, Sony, Xiaomi и многих других, передает Day.Az.

Отмечается, что в Snapdragon 8 Gen 2 встроен восьмиядерный центральный процессор. В Qualcomm утверждают, что у новинки оперативная память на 35% быстрее и на 40% более энергоэффективнее предшественника Gen 1.

Производитель чипов также рассказал, что в новый чип встроен ИИ-процессор Hexagon, который обеспечивает в 4 с лишним раза более высокую производительность смартфонов по сравнению с их прошлой разработкой.

В смартфонах на Snapdragon 8 Gen 2 появится возможность воспроизведения видео в разрешении 8K HDR на скорости 60 кадров в секунду. Мобильные платформы Snapdragon 8 Gen 2 будут производиться по техпроцессу 4 нм тайваньской компанией TSMC.