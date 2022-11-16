У AirPods нашли скрытую полезную функцию

Группа ученых из Тайваня назвала беспроводные наушники AirPods бюджетной альтернативой слуховым аппаратам. Как сообщает New Atlas со ссылкой на исследование, гаджет от Apple способен улучшать слух пользователей при повреждении ушных каналов, передает Day.Az.

Исследователи описали функцию Live Listen, которая малоизвестна большинству пользователей. По их словам, благодаря ей наушники позволяют мобильным устройствам выступать в качестве микрофонов, передающих улучшенный звук на наушники пользователя.

В экспериментах ученые сравнили базовые слуховые аппараты, слуховые аппараты премиум-класса, AirPods 2 и AirPods Pro. 21 человек с разными уровнями потери слуха проверил каждое из четырех устройств.

Исследователи выяснили, что в большинстве случаев AirPods Pro и AirPods 2 успешно справлялись с выполнением задачи не хуже слуховых аппаратов.

AirPods 2 работали не так хорошо, как слуховые аппараты премиум-класса, однако испытуемые смогли расслышать большую часть предложений в тихой обстановке. В шумной среде AirPods Pro работали только тогда, когда шум исходил сбоку. Когда шум исходил спереди, они вместе с AirPods 2 не смогли улучшить слух испытуемых.