Apple задумала отказаться от чипов из Азии

Компания Apple хочет отказаться от чипов из азиатских стран и начать закупку компонентов для своих гаджетов на заводе в американском штате Аризона. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О таких планах корпорации заявил генеральный директор Apple Тим Кук во время встречи с инженерами и сотрудниками розничной торговли в Германии. По его словам, также Apple планирует расширить поставки чипов и с заводов в Европе.

"Мы приняли решение выкупить завод в Аризоне, он заработает в 2024 году. У нас впереди имеется около двух лет. К тому же я уверен, что в Европе мы тоже будет закупать компоненты", - отметил Кук.

По данным Bloomberg, завод в Аризоне будет управляться тайваньской компанией TSMC, которая является эксклюзивным партнером Apple по производству микросхем.

В агентстве добавили, что TSMC рассматривает покупку второго завода в США. Решение Apple является частью программы по размыванию огромной доли азиатских стран в производстве микросхем для гаджетов компании.