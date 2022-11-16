США запустили первый корабль новой лунной миссии

NASA впервые запустило к Луне сверхтяжелую ракету-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в ходе первого этапа лунной программы Artemis. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт NASA.

Ракету запустили с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в американском штате Флорида в 01:47 по местному времени (9:47 мск).

Беспилотный полет космического корабля составит 26 дней. Задача Orion заключается в совершении двух витков вокруг Луны и последующем возвращении на Землю. На борту корабля будут находиться три манекена, которых используют, в том числе, для фиксации уровня радиации во время полета.

29 августа NASA приостановило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести на Луну новейший космический корабль Orion. Отмечалось, что состояние ракеты-носителя оценивалось как "стабильное", но специалистам требуется больше времени для принятия решения о запуске.

Позднее специалисты NASA несколько раз откладывали запуск сверхтяжелой ракеты на орбиту Луны.