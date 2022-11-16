Маск считает, что сотрудники Twitter саботируют работу

Илон Маск, владелец компании Twitter, "одержим идеей" о том, что ее сотрудники саботируют свои обязанности и увольняет нелояльных работников. Об этом в среду написал специализирующийся на компьютерных технологиях портал Platformer со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Маск продолжает увольнения, несмотря на сокращения 50% штата и 80% подрядчиков. Некоторых увольняют за критику владельца компании. По словам восьми нынешних и бывших сотрудников Twitter, это свидетельствует о паранойе окружения предпринимателя.

Сам Маск считает, что его сотрудники могут подрывать работу сайта сознательно, в результате тех, кого заподозрили в "нелояльности", увольняют. Из-за опасений предпринимателя встали работы по написанию и внедрению нового кода.

При этом сотрудники компании сказали порталу, что в действительности все не так, как считает Маск: многие из них остаются на работе, потому что чувствуют свою ответственность за поддержание сайта в рабочем состоянии во время сильных потрясений.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров. Сразу после покупки компании Маск уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое.