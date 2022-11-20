Google нашел решение проблемы «ломающихся» приложений на Android

В случае вылета приложения операционная система Android будет уведомлять пользователя о необходимости обновить конфликтующую программу. Об этом сообщает портал Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пользователи Android часто сталкиваются с разного рода сбоями при запуске приложений. В некоторых случаях обновление программы может помочь в решении проблемы.

Так, если при повторном запуске приложение будет "ломаться", Google предложит пользователю обновить соответствующее приложение в магазине Play Store. Соответствующее изменение в ближайшем времени появится на устройствах под управлением Android. Нововведение было добавлено в обновление цифрового магазина приложений Google Play от ноября 2022 года.