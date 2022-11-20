Американские фанаты Apple рискуют остаться без подарков на Рождество

В начале ноября Apple подтвердила задержку поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за локдауна в Чжэнчжоу. Как сообщает портал Macrumors, ситуация только усугубилась, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в онлайн-магазине Apple в США ориентировочные сроки доставки флагманских моделей iPhone достигают шесть недель. Например, поставки всех моделей iPhone 14 Pro доступны только с 27 декабря. Это делает невозможным выбор смартфона в качестве подарка на Рождество, которое в США празднуют 25 декабря.

По данным инвестиционной компании Morgan Stanley, Foxconn поставит 79 млн устройств в текущем квартале. Ранее прогнозировалось, что эти цифры составят 85 млн смартфонов. При этом специалисты прогнозируют более высокий объем производства в первые несколько месяцев 2023 года. Так Apple планирует компенсировать спрос неудовлетворенных покупателей.