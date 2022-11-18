Apple Watch спасли жизнь провалившегося в ущелье подростка

Умные часы Apple спасли жизнь индийскому подростку, который упал в ущелье во время похода. Об этом сообщает портал 91mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 17-летний Мехта отправился в поход вместе с друзьями недалеко от озера Лонавала в Индии. На обратном пути подросток поскользнулся и устремился вниз. Друзья пропажу молодого человека заметили не сразу.

"Поход прошел хорошо, но на обратном пути из-за сильного дождя я поскользнулся и упал", - рассказал пострадавший.

По словам Мехты, он пролетел примерно 130-150 метров, но его падение смягчили деревья и камень. Однако подросток застрял в густой листве и обе его лодыжки были вывихнуты.

Смартфон подростка остался в сумке у одного из его друзей. Тогда, чтобы позвать на помощь, Мехта воспользовался своими Apple Watch Series 7 с поддержкой сотовой связи. Он позвонил друзьям и семье, которые в свою очередь обратились в службу спасения.