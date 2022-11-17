Базовые модели iPhone 15 останутся без новой функции

"Старшие" модели линейки iPhone 15 с приставкой Pro, которые увидят свет в 2023 году, получат увеличенную скорость передачи данных, благодаря переходу на разъем USB-C. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, передает Day.Az.

По словам Куо, это станет возможным благодаря тому, что модели 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать технологии USB 3.2 или Thunderbolt 3. При этом аналитик указывает на то, что базовые модели тоже перейдут на USB-C, однако новой скорости их владельцы не заметят. Куо считает, что такие модели останутся с USB 2.0 - такой же технологией, что и в нынешних проприетарных портах Lightning.

Как отмечает The Verge, такой ход со стороны Apple не будет чем-то необычным - например, в 2022 году базовые модели новой линейки iPhone 14 остались без нового процессора, в то время как обновленный чип стал доступен лишь владельцам Pro-смартфонов. Таким образом, разница в скорости передачи данных может стать еще одним способом провести черту между "старшими" и "младшими" моделями.