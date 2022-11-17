В Twitter появится новая функция

Возможность писать длинные посты в скором времени появится в социальной сети Twitter. Об этом в четверг сообщил владелец соцсети Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Скоро появится возможность писать длинные твиты", - написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

Пока максимальный объем твита составляет 280 символов. Долгое время в соцсети можно было писать сообщения объемом в 140 символов, но в 2017 году руководство компании решило увеличить размер сообщений в два раза.