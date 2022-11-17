Создан инструмент для защиты Android-смартфонов от слежки

Поисковый сервис DuckDuckGo, одной из "фишек" которого является конфиденциальность пользователя, представил бета-версию инструмента, защищающего пользователей Android от слежки со стороны третьих лиц. Об этом сообщает портал CNET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция получила название App Tracking Protection - ее создатели сравнивают инструмент с App Tracking Transparency, ранее представленный на всех смартфонах на базе iOS. При его активации передача личных данных пользователя IT-компаниям прекращается.

Как отметили в DuckDuckGo, в среднем у владельца устройства на базе Android установлено около 35 приложений, каждое из которых отправляет конфиденциальную информацию в пользу по меньшей мере 70 компаний. В дальнейшем эти данные используются для настройки таргетированной рекламы под конкретного пользователя.

Технология проходила тестирование на протяжении года, и теперь доступна всем желающим пользователям DuckDuckGo.