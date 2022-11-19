Назван способ узнать, «гуглят» ли ваше имя в интернете

Любой пользователь может проверить, искал ли кто-нибудь о нем информацию в интернете, путем простого поискового запроса. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов, передает Day.Az.

По словам Арбузова, для этого необходимо в поисковой системе вбить свои имя, фамилию и отчество.

"Если при вводе в подсказках появляются ваши ФИО, или в результатах поиска есть варианты, которые содержат персональные данные человека, есть вероятность, что информацию действительно пытались найти посторонние лица", - пояснил эксперт. Он добавил, что некоторые сайты собирают персональные данные пользователей автоматически.

Кроме того, существуют справочники, которые хранят в себе базы данных, попавшие в сеть из-за утечек в онлайн-сервисах. Также есть специализированные Telegram-боты, которые позволяют узнать, сколько раз искали информацию о том или ином человеке.

Арбузов добавил, что соблюдение цифровой гигиены не всегда помогает обезопасить себя от попадания личных данных в сеть - скорее всего, они уже распространились по интернету в виде многочисленных дубликатов, и многие из них рядовой пользователь никогда не найдет.