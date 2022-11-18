В России разработают самолет вертикального взлета

Компания "Эколибри" рассказала, что в России началось создание первого самолета вертикального взлета и посадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На данный момент закончен первый этап проектирования, разработчики уже испытывают отдельные системы. Как рассказали в компании, самолет будет оснащен гибридной силовой установкой. "Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки", - пояснили там.

В компании отметили, что самолет должен занять часть ниши вертолетов в пассажирских перевозках. Отсутствие сложных механизмов позволит снизить себестоимость воздушного судна, а сделан он будет в основном из российских компонентов. "В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты", - добавили в "Эколибри".

Глава научно-технического совета компании Алексей Рогозин рассказал, что самолет будет иметь дальность полета до 1200 километров, а его скорость составит около 270 километров в час.