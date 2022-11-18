Выпуск линейки Xiaomi 13 отменили

Накануне релиза новой линейки смартфонов Xiaomi 13 стало известно, что гаджеты будут переименованы и получат другое название. Об этом сообщает портал My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по опубликованным в сети фотографиям коробок с новыми гаджетами, Xiaomi решила пропустить цифру 13 - новая линейка выйдет сразу под номером 14. Причин, по которым это произошло, может быть несколько, например, некоторые пользователи ссылаются на суеверия, связанные с цифрой 13. Есть и другая версия, согласно которой Xiaomi захотела соответствовать конкуренту в лице Apple, который в 2022 году выпустил линейку iPhone 14.

Кроме того, Xiaomi 14 лучше сочетается с названием новой прошивки MIUI 14. Ожидается, что Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro будут презентованы в течение двух ближайших недель. Инсайдеры обещают практически безрамочный дизайн, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, улучшенную камеру, а также корпус с плоскими боковыми гранями, как у iPhone.