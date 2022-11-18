Эта функция стала доступна всем пользователям WhatsApp
Глобальное обновление WhatsApp сделало функцию опросов доступной всем пользователям. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Если ранее опросы работали только у некоторых бета-тестеров, то теперь их могут запускать все без исключения пользователи WhatApp как на устройствах Android, так и iOS.
Чтобы создать опрос в WhatsApp, необходимо зайти в чат, а затем нажать "Прикрепить" (для Android) или + (для iOS). После выбора опции опроса нужно ввести вопрос и варианты ответов. Минимальное количество ответов - 2, максимальное - 12. После того, как пользователь проголосовал, он может изменить мнение вплоть до завершения опроса.
Если функция опросов пока не доступна на смартфоне, рекомендуется обновить приложение WhatsApp.
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