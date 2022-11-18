Google платила конкурентам

Компания Google перечисляла конкурентам миллионы долларов, чтобы они не создавали собственные магазины приложений, способные стать альтернативой Play Store. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова представителей компании Epic Games, передает Day.Az.

Как заявляет Epic, которая уже на протяжении нескольких лет обвиняет IT-гигантов Google и Apple в антиконкурентной деятельности, "корпорация добра" согласилась заплатить компании Activision Blizzard $360 млн, чтобы игровой издатель и разработчик свернул планы по созданию своего магазина приложений. Кроме того, в Activision пообещали выпускать свои игры сначала в Play Store, а потом на других площадках. Затем якобы Google заключила аналогичный договор с Riot Games, пообещав компании $30 млн.

В Activision отвергли обвинения, назвав их "чушью". Разработчик утверждает, что никогда не подвергался давлению со стороны техногиганта. В Google же заявили, что договор с Activision существует, но он касается не магазина приложений, а программы Project Hug, направленной на удержание ведущих разработчиков в Play Store.