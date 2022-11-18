Новый вирус-вымогатель начал заражать компьютеры пользователей по всему миру

Новая программа-вымогатель ARCrypter, которая стала заметной для специалистов после атак на организации в Латинской Америке, активизировала свои атаки на компьютеры пользователей по всему миру. Об этом сообщается в отчете экспертов BlackBerry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи указали на то, что опасная программа ARCrypter в настоящее время нацелена на различные организации по всему миру, в том числе в США, Франции, Германии, Китае и Канаде.

Программа-вымогатель работает по стандартной схеме. Вирусное ПО попадает на компьютер, заражает файлы пользователя и требует выкуп. В ARCrypter требуют заплатить $5 тыс. за разблокировку. Достаточно низкую сумму выкупа эксперты объясняют тем, что хакеры, создавшие разработку, являются киберпреступниками среднего уровня.

По данным BlackBerry, первые образцы ARCrypter появились в начале августа 2022 года. Также исследователи выяснили, что программа-вымогатель не шифрует файлы в папках "Загрузки" и "Windows", чтобы не сделать операционную систему полностью непригодной для использования.

Специалисты заключили, что пока не смогли найти каких-либо зацепок о том, кто именно создал программу и где находятся ее авторы.