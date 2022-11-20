Сотрудников Amazon продолжат увольнять

Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует продолжить увольнения сотрудников в 2023 году, сообщает MarketWatch, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как заявил главный исполнительный директор компании Энди Джасси, хотя Amazon уже объявил о сокращении рабочих мест в подразделениях по производству устройств и книжном бизнесе, в дальнейшем увольнения пройдут и в других отделах.

"Наш ежегодный процесс планирования продолжается до нового года, а это означает, что будет больше сокращений рабочих мест, поскольку руководители продолжают вносить коррективы, - сказал он. - Эти решения будут доведены до сведения затронутых сотрудников и организаций в начале 2023 года".

CEO не знает, "сколько именно других позиций будет затронуто", но сокращения затронут магазины и подразделение технологических решений.

Джасси, который стал руководителем Amazon в июле 2021 года, заявил, что "без сомнения" сокращение штата стало "самым трудным решением, которое мы приняли" с тех пор, как он пришел на эту должность. "Я или кто-либо из лидеров, принимающих эти решения, не упускают из виду, что это не просто позиции, которые мы устраняем, а люди с эмоциями, амбициями и обязанностями, на жизнь которых это окажет влияние", - сказал он.