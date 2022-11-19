Первый серийный электролёт с вертикальным взлётом

Компания Archer из США представила серийную версию электрического летательного аппарата с вертикальным взлётом (eVTOL). Он называется Midnight и предназначен для перевозки 4 пассажиров. Первые полёты начнутся в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новинка оснащена 12 винтами, которые поднимают её на 610 метров. После этого начинается горизонтальный полёт со скоростью до 241 км/час. На одном заряде электролёт может преодолеть до 160 км, что делает его неплохой заменой вертолётам или аэротакси. А зарядки в течение 10 минут хватит, чтобы пролететь до 64 км (по 32 км в обе стороны). Утверждается, что батарей хватит на 3000 циклов зарядки без замены.

У Midnight используются разнотипные винты. Задние двойные винты - подъёмные. А вот передние могут отклоняться вперёд для обеспечения горизонтального полёта.