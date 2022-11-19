Илон Маск обратился к пользователям Twitter

Владелец американской социальной сети Twitter, предприниматель и миллиардер Илон Маск обратился к пользователям онлайн-платформы за предложениями по дальнейшим действиям компании. Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Twitter.

"Что Twitter следует сделать следующим?" - написал Маск.

Ранее стало известно, что офисы Twitter внезапно закрыли после того, как сотни сотрудников отказались продолжать работу в соответствии с требованиями нового руководителя соцсети Илона Маска.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, все здания временно закрываются, как и возможность проходить в офисы с помощью рабочей карточки. Ожидается, что офисы откроются в понедельник, 21 ноября.