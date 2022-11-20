Фанаты Apple устали от дизайна iPhone

Более трети американцев (35,2%) больше всего хотят увидеть в iPhone 15 новый дизайн. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на результаты опроса компании SellCell, в котором участие приняли более 2,5 тыс. владельцев iPhone в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На втором месте по ожидаемости с результатом 30,3% оказались новые цвета. Еще 29% американцев выразили надежду на то, что в 2023 году Apple вернет в коробки со смартфонами наушники EarPods и адаптер питания. Почти четверть (23,9%) хочет увидеть в iPhone 15 перископический объектив для оптического приближения. Около 23% проголосовали за возвращение в смартфоны Apple опции Touch ID. Пятая часть респондентов (20,3%) пожелала, чтобы Apple перешла с Lightning на USB-C.

Аутсайдерами среди ожиданий фанатов Apple относительно будущего iPhone оказались поддержка Dynamic Island всем модельным рядом, а также возвращения версии Mini. За эти варианты проголосовали 11,7% и 8,5% участников соответственно.

Кроме того, SellCell задала респондентам ряд вопросов об их удовлетворенности серией iPhone 14. Выяснилось, что почти 57% американцев еще не купили новинку и не планируют этого делать в ближайшем будущем. Из них 45% заявили, что хотят продолжить использовать текущую модель iPhone, 5% ждут выхода iPhone 15, еще 2,4% планируют перейти на iPhone SE нового поколения.